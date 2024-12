Pianetamilan.it - Milan-Roma, Fonseca: “Mi sento solido in panchina. Ibra? Non è successo niente”

Leggi su Pianetamilan.it

Paulo, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ao. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul confronto con Zlatanhimovic: "Non ho parlato con nessuno, non posso commentare questo perché non è. Mi, perché non dovrei? Non ho parlato con nessuno". Sulla prestazione: "È stata una partita aperta, nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni. Nel secondo abbiamo cominciato bene, con diverse occasioni per segnare. Con la sostituzione di Chukwueze abbiamo perso organizzazione e abbiamo subito diversi contropiedi. Avremmo meritato di vincere. Espulsione? Io ho esagerato, ma guardate voi. Non voglio dire molto perché per me è molto chiaro.