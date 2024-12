Dilei.it - “Mattino 4 con Federica Panicucci verso la cancellazione”: l’indiscrezione

Ancora novità a Mediaset. O almeno così pare stando agli ultimi rumors che arrivano direttamente da dietro le quinte della tv. Pare che l’azienda di Cologno Monzese stia valutando di cancellare4, lo spin off diCinque, che aveva preso il via solo lo scorso marzo. Un esperimento importante, nel quale Pier Silvio Berlusconi credeva molto, che aveva addirittura spintoa dividersi tra i due format.Mediaset pronta a cancellare4?arriva da Dagospia: pare che Mediaset sia intenzionata a cancellare4 dopo un solo anno di programmazione. La prima puntata dell’infotainment incentrato su attualità, costume e cronaca rosa è andata infatti in onda l’11 marzo 2024. “Il programma non tornerà in onda, come previsto inizialmente, il 7 gennaio – fa sapere il portale – C’è chi accenna a uno stop momentaneo ma la trasmissione potrebbe essere cancellata.