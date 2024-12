Oasport.it - LIVE Berrettini-Thompson 6-3, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: un break, primo set all’azzurro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Prima vincente.15-30 Si mangia la chance di andare 0-40 Matteo. Errore di dritto in palleggio.0-30 Rovescio difensivo lungo di, come sta rispondendo il romano!0-15 Impressionante punto vinto di pressione con il dritto da6-3! Chiude un parziale da altissima percentuale di prime il romano.40-0 Altra prima, altro punto.30-0 Un’altra!!15-0 Prima vincente!!5-3 Ai vantaggi.A-40 Meravigliosa stop volley di rovescio. Baciata dal nastro.40-40 Molto profondo il rovescio del romano, poco può di controbalzo.40-30 Largo il dritto dell’aussie.40-15 Non risponde sulla seconda Matteo di rovescio.30-15 Doppio fallo (1°).30-0 Difesa lunga di rovescio. Si pensa al prossimo gioco, che varrà ilparziale.