Ilgiorno.it - L’alert scatta dalla Puglia. Ladri incastrati dai filmati

Leggi su Ilgiorno.it

La chiamata al 112: "Èto l’allarme, stanno rubando in casa". L’arrivo delle pattuglie del Radiomobile. E l’arresto in flagranza deid’appartamento. La sequenza è andata in scena ieri notte in uno stabile in zona Brenta: in manette sono finiti i tre georgiani Zaali G., Oleg A. e Noe D., rispettivamente di 42, 48 e 51 anni. L’indagine-lampo dei carabinierialle 5.20, quando la centrale operativa di via Moscova riceve una telefonata: è un cinquantunenne in vacanza con la moglie in Salento, svegliato daldello smartphone collegato all’impianto di videosorveglianza installato a casa; il derubato aggiunge che ha fatto in tempo a vedere dalle immagini tre uomini a volto coperto, prima che uno di loro staccasse il collegamento. I militari del pronto intervento sono lì in pochi minuti, con i colleghi della Compagnia di intervento operativo e della stazione Greco Milanese a cinturare il perimetro dell’edificio per intercettare eventuali fughe.