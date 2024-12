Quotidiano.net - Invalidità, dal 2025 via alla semplificazione Inps: ecco come funziona

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 dicembre 2024 – Dal primo gennaio prossimo e fino al 31 dicembre, l’avvierà una sperimentazione della riforma della disabilità, secondo le linee indicate dal decreto legislativo del maggio scorso. E, dunque, si partirà con il cosiddetto accertamento unico della disabilità, che comporta la presenza di un unico ente responsabile (l’) di un unico procedimento che si attiverà esclusivamente attraverso l’invio telematico all’del certificato medico introduttivo. Fissati anche tempi certi per le definizioni delle richieste: l’iter si dovrà concludere entro 15, 30 o 90 giorni dall’inizio della pratica a seconda che si tratti di valutazione di patologie oncologiche, di minori o di altri casi. La sperimentazione riguarderà, per il, solo i soggetti residenti in nove province: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.