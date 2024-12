Isaechia.it - Grande Fratello, chiarimento tra Zeudi ed Helena che si commuove: “Vedo tante cose belle in te, ma non sono pronta”

Nella Casa delPrestes eDi Palma siconfrontate sul loro rapporto., dopo aver visto– con la quale ha instaurato un legame molto intenso, culminato in un bacio (QUI il video) – riappacificarsi con Javier Martinez, ha confessato di temere che la modella sia sempre stata interessata solo all’argentino. Dunque, ha ammesso di sentirsi “presa in giro” dalla brasiliana, ed è per questo che ha deciso di allontanarsi temporaneamente da lei. L’ex Miss Italia ha sentito il bisogno di tutelarsi e di preservare i suoi sentimenti per la Prestes. Quest’ultima, resasi conto della distanza di, ha voluto confrontarsi con la coinquilina.“La tua non sincerità nei miei riguardi – che poi non è una non sincerità ma un’omissione diriguardo la persona che è Javier – sicuramente a me non interessa“, ha esordito la napoletana, che ha spiegato:Quando stavamo sul dondolo o anche qua a letto, ti ricordi che ti ho detto che midistaccata? Dato che io te l’ho detto che da me potrebbe nascere qualcosa magari in più rispetto a te, e per questo mi allontano a volte, io ho voluto essere sincera fin dall’inizio.