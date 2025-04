Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 3 aprile: Premier League, coppe nazionali e Libertadores

Leggi su Ilveggente.it

di: c’è Chelsea-Tottenham di, si gioca anche in Svizzera, Turchia e Sudamerica con la CoppaIl turno infrasettimanale disi chiude con l’atteso derby tra Chelsea e Tottenham, sfida tra due squadre con obiettivi ben differenti di classifica. Se il Chelsea ha ancora la possibilità di qualificarsi per la prossima Champions, gli Spurs a causa di un pessimo rendimento esterno sono invece lontanissimi in classifica e hanno solo l’Europacome ultima ancora di salvataggio.Idi: Coppa Italia,e Coppa del Re (LaPresse) – IlVeggente.it Si affrontano due squadre che segnano e subiscono gol con una certa facilità, motivo per cui i gol non dovrebbero mancare con i Blues comunque favoriti per la vittoria anche perché finora a Stamford Bridge hanno fallito raramente anche nei periodi più bui della stagione.