Iltempo.it - Il pool dei dossier torna su La7. E Roma riapre l'inchiesta spioni

Leggi su Iltempo.it

Ildeidi nuovo su La7 con Corrado Formigli ele indagini sul verminaio dell'Antimafia. Non solo l', passata dalle mani del procuratore di Perugia Raffaele Cantone a quello del sostituto capitolino Giuseppe De Falco, non si è persa nel porto delle nebbie, ma ha ripreso nuova linfa, dopo il servizio andato in onda sulla rete di Urbano Cairo lo scorso giovedì, che ha preso di mira la famiglia Angelucci, proprio una delle vittime del sistema degli. Sebbene ci sia il massimo riserbo sul fascicolo che vede indagati per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto in concorso il finanziere Pasquale Striano, l'ex pubblico ministero Antonio Laudati e i tre cronisti di Domani Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine, fonti investigative confermano che sono stati ora disposti nuovi approfondimenti sulle spiate di Striano&Co, partite dal servitore dello Stato che si è intrufolato illegalmente nei sistemi per trafugare informazioni sensibili di vip e politici del centrodestra e scaricare illecitamente documenti riservati, recapitati al team delle inchieste del quotidiano di Carlo De Benedetti, che poi ha cucinato esclusive giornalistiche per influire sui momenti cruciali della vita democratica del Paese.