Imparare l'arte di fare passatelli e cappelletti

‘Con le mani in pasta’, il piccolo corso di cucina organizzato dalla DMC – Destination Management Company I Percorsi del Savio, torna a Cesena con un nuovo, divertente, appuntamento. Mercoledì 9 aprile, in un’atmosfera del tutto informale e conviviale, un noto pastificio di Cesena aprirà il proprio laboratorio di cucina a tutti coloro che vorranno tirare la sfoglia, preparare un perfetto ripieno come vuole la tradizione e creare un’opera d’arte pronta per essere gustata. Il costo è di 40 euro. Prenotazione obbligatoria sul sito web dei Percorsi del Savio, all’indirizzo https://bit.ly/cesenamaninpasta