Tutti i dazi annunciati da Donald Trump

Nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, dove solitamente i presidenti annunciano trattati, nominano giudici della Corte Suprema o ricevono capi di Stato in visita,ha dichiarato al mondo la sua guerra commerciale, cancellando ottant’anni di ordine economico multilaterale. Come in una televendita anni Ottanta, il presidente degli Stati Uniti ha mostrato ai fotografi un gigantesco cartellone nero con caselle bianche e azzurre in cui sono elencatii principali partner commerciali. L’ultima colonna è gialla conimposti a partire da oggi: una tassa generale del dieci per cento su tutte le importazioni verso gli Stati Uniti e un ulteriore sistema direciproci fino al quarantanove per cento per i Paesi accusati di pratiche scorrette: trentaquattro per cento alla Cina, ventiquattro per cento al Giappone, venticinque per cento alla Corea del Sud, venti per cento all’Unione Europea.