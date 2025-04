Ilrestodelcarlino.it - Benessere in Comunità, posti disponibili per corsi gratuiti

Boom di iscrizione al ciclo di eventi ‘in’ promosso dal Distretto Sanitario di Cesena Valle Savio, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Valle del Savio, le Associazioni Limo APS, Insieme per Crescere APS-ASD e Amici di Casa Insieme Odv, con più di 50 partecipanti alle attività gratuite dedicate alpsicofisico dellanella sede Ausl di Corso Cavour. ‘in’ prevede sette diverse iniziative destinate a rispondere a diversi bisogni delle persone: Mente Attiva, Radicarsi, Riattivamente, Ricordati di Te,Fisico Post-parto, Attività Fisica Adattata e seminari. In programma ci sono sessioni di stimolazione cognitiva e motoria per persone con demenza lieve e moderata; cicli di attività fisica adattata per over 60 e persone con patologie metaboliche, fibromialgia e morbo di Parkinson; incontri di supporto psicologico per caregiver, pratiche di mindfulness e attività all’aperto.