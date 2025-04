Oasport.it - WTA Charleston 2025, Pegula e Zheng agli ottavi. Buona la prima da australiana di Kasatkina

Giornata ricca di partite al WTA 500 di, con il tabellone che ha visto delinearsi tutti gli accoppiamenti per glidi finale. Non ha avuto problemi l’americana Jessica, testa di serie numero uno, che ha vinto nettamente contro la bielorussa Iryna Shymanovich per 6-0 6-3 in neanche un’ora e un quarto di gioco ed ora affronterà l’Ajla Tomljanovic, che ha sconfitto la statunitense Payton Stearns con il punteggio di 6-1 6-4.lada neoper Daria, che ha deciso di cambiare nazionalità, lasciando la Russia per l’Australia. La numero dodici del ranking mondiale ha dominato contro l’americana Lauren Davis con un perentorio doppio 6-1., numero cinque del seeding, se la vedrà ora con l’americana Sofia Kenin, che ha battuto anche un po’ a sorpresa, visto l’andamento del match, la svizzera Belinda Bencic per 6-0 6-3.