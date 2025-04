Ilrestodelcarlino.it - Piadamendola cambia gestione e raddoppia la cucina

Novità in casa: il locale di piazza Amendolasempre nella sede di via Pescheria 11 e riparte grazie alla nuova titolare Gloria Zanotti. Un nuovo capitolo per questa attività che porta in tavola piadine fragranti e farcite. Accanto alla nuovalancia anche il suo Bassocomodo in via Pescheria 5, guidato da Paride Zanotti, punto aggiuntivo pensato per chi cerca prodotti senza glutine di alta qualità. Un’attenzione speciale è riservata ai prodotti senza glutine, con un’ampia selezione di specialità con prodotti realizzati per offrire gusto e sicurezza a chi ha esigenze alimentari particolari. Al taglio del nastro (nella foto), oltre ai rappresentanti di Confesercenti Ravenna-Cesena che hanno augurato il meglio alle due nuove attività, era presente anche l’assessore allo sviluppo economico del comune di Cesena Lorenzo Plumari.