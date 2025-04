Inter-news.it - Fabbri ammonisce Bisseck per il… Momento! Moviola Milan-Inter (1-1) – CdS

Leggi su Inter-news.it

ha arbitrato il derby dio tradi Coppa Italia. L’arbitro di Ravenna è stato promosso dal Corriere dello Sport, che si focalizza anche sul giallo rifilato a. Ladi– A dirigere il derby tra, semifinale di andata di Coppa Italia, ci ha pensato Micheal, fischietto di Ravenna. Il Corriere dello Sport promuove la direzione di gara dell’arbitro, a cui assegna addirittura 7 in pagella. Il quotidiano romano sottolinea, nello specifico, anche la non necessità di applicare la nuova sperimentazione del VAR: ossia quello di parlare all’o stadio in caso di check o di revisione al monitor. Come ad Empoli, anche ao non ce n’è stato bisogno. La partita è filata lascia e, riferisce il Corriere, tanto per merito dello stesso