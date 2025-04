Liberoquotidiano.it - Perché la crisi isterica è un autogol

Pronti via: Trump ha inaugurato il “Liberation day” dei dazi e l'Unione europea è piombata in piena. La reazione delle cancellerie del Vecchio Continente è infantile e fuori dalla realtà,basta conoscere addizioni e sottrazioni per capire che il presidente degli Stati Uniti sta provando a riequilibrare una bilancia commerciale sfavorevole. La globalizzazione ha finito per mangiare i suoi figli, ha decimato la Fabbrica America e per questo Trump ieri parlava di “lavoro” e “fabbrica”, parole che evocano la fatica, la creatività, l'essere umano. Per la Casa Bianca il problema è di sopravvivenza, salvezza di un “uomo dimenticato” dell'America post-industriale. L'illusione di rimpiazzare i posti perduti con il boom del settore dei servizi è finita da tempo, per effetto dell'automazione e, in un domani accelerato, dell'esplosione dell'intelligenza artificiale.