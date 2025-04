Lapresse.it - Dazi, Von der Leyen: “Ue pronta a negoziare, ma ci prepariamo per contromisure”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’imposizione didoganali, di base del 10%, per ogni prodotto straniero che verrà importato negli Stati Uniti. Questa misura entrerà in vigore a partire dal 5 aprile. Dopo il tanto atteso annuncio, è arrivata la reazione dell’Unione europea, tramite la presidente della Commissione Ursula von der: “L’Unione europea ècon gli Stati Uniti, ma si prepara anche a rispondere con“, ha dichiarato., von der: “Sono duro colpo a economia mondiale”“Irappresentano un duro colpo per l’economia mondiale“, ha proseguito von der, secondo la quale le conseguenze di queste misure “saranno terribili per milioni di persone in tutto il mondo”: “Non sembra esserci ordine nel disordine. Non c’è un percorso chiaro attraverso la complessità e il caos che si verifica quando tutti i partner commerciali degli Stati Uniti vengono colpiti”, ha aggiunto von der