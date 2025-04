Dilei.it - Natalia Paragoni di nuovo incinta? Il cuore azzurro e quella foto alle Bahamas

È bastato un cuoricinoe uno scatto in costumeper far scattare l’allarme gravidanza.potrebbe essere di: il pancino sospetto, immortalato mentre gioca felice in acqua con Andrea Zelletta e la loro piccola Ginevra, ha scatenato le fantasie dei follower. E non solo. Due esperti di gossip, noti per le loro rivelazioni pungenti ma spesso azzeccate, hanno lanciato l’indiscrezione: il secondo figlio della coppia potrebbe essere già in arrivo.: pancino “sospetto” e quel dettaglioSole, mare trasparente, capelli bagnati dal sale e la bellezza naturale di: il carosello dipubblicato dall’influencer su Instagram sembrava raccontare la perfetta vacanza da sogno. E invece, tra un sorriso e una carezza a Ginevra, c’è chi ha notato qualcosa di più.