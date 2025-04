Quotidiano.net - Dazi. Trump contro tutti: 20% per l’Ue, 34% alla Cina e al 25% sulle auto. "L’Europa finora ci ha derubato"

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 aprile 2025 – I toni sono enfatici e, del resto, lo slogan scelto per l’operazione è altisonante: "È il giorno della liberazione in America. L’industria americana rinasce. Torneremo di nuovo a essere ricchi". Ma il problema non è certo la forma, è la sostanza della decisione. E la sostanza è dura per il mondo. Donald, dopo settimane di minacce, firma l’ordine esecutivo in cui conferma istraniere del 25% e annunciareciproci versoi Paesi del mondo: il minimo sarà del 10 per cento, come per la Gran Bretagna, ma per i 60 Stati "più cattivi", quelli con i maggiori squilibri commerciali nei confronti degli Stati Uniti, la batosta sarà più drastica. Perla stangata arriva al 20%, per lasi sale addirittura al 34% (complessivamente saliranno al 54%) e si tocca quota 49% per la Cambogia.