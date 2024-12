Romadailynews.it - Cina: pubblica rapporto su ricerca scientifica nella stazione spaziale

Pechino, 30 dic – (AgenziaXinhua) – Lahato il primoche illustra nel dettaglio i progressi compiuti negli ultimi due annie nelle applicazioni legate alladel Paese. La China Manned Space Agency (CMSA), che ha redatto ilper “celebrare l’anniversario di due anni dalla piena istituzione della”, ha dichiarato che ilsara’to annualmente in base ai progressi delle missioni spaziali in corso. Ilto oggi, si concentra su aree quali la vita nello spazio e laumana, le scienze fisiche della microgravita’ e le nuove tecnologie e applicazioni spaziali. Ilmette in evidenza 34 risultati rappresentativi dellae delle applicazioni scientifiche, selezionati tra i campioni restituiti in precedenza, i dati della, gli esperimenti in orbita e i notevoli progressi nei progetti scientifici e applicativi, nonche’ varie attivita’ di promozione, mostrando le capacita’ e lo spirito innovativo dellanel campo della tecnologia, secondo la CMSA.