Calendario sport invernali | gli orari delle gare dal 30 dicembre al 5 gennaio Programma tv streaming

Prosegue senza soste la stagione 2024-2025 degli, con alcuni eventi inanche a San Silvestro e a Capodanno. Nei prossimi due giorni, tra il 31ed il 1°, saranno infatti protagonisti lo sci di fondo ed il salto con gli sci rispettivamente con il Tour de Ski a Dobbiaco e la Tournée dei 4 Trampolini a Garmisch.Questa settimana, fino a domenica 5, il menù prevede comunque anche competizioni di altre discipline olimpiche come lo sci alpino, che fa tappa a Kranjska Gora per un gigante ed uno slalom speciale femminile di Coppa del Mondo. Tornano inoltre i massimi circuiti di freestyle, snowboard, skeleton, slittino e bob, per un weekend che si preannuncia abbastanza intenso.Riflettori puntati sulle restanti tredella Tournée dei Quattro Trampolini, dopo l’evento inaugurale vinto dall’austriaco Stefan Kraft davanti ai connazionali Jan Hoerl e Daniel Tschofenig, ma ci sarà spazio anche per le ultime tappe del Tour de Ski di sci di fondo con la scalata del Cermis che incoronerà come ogni anno i vincitori della manifestazione.