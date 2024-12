Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Raspadori si complica: Beto scala le gerarchie

Il 2024 sta per concludersi e lasi proietta all’anno nuovo con ritrovata fiducia e serenità. Reduci dal pareggio per 1-1 contro il Milan in trasferta, i giallorossi stanno compiendo importanti passi in avanti, sia dal punto di vista del gioco che da quello dei risultati. L’obiettivo ora è continuare su questa strada, rimanendo fissi nella parte sinistra della classifica. I capitolini stanno già iniziando a catapultarsi con la mente al derby con la Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45. Una partita non come le altre, che va vinta senza se e senza ma.Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe strutturando l’imminente sessione invernale di, per regalare a Claudio Ranieri forze fresche in ogni zona di campo. Il focus andrebbe principalmente alla fascia destra e soprattutto all’attacco, perché è cruciale portare sotto l’ombra del Colosseo un degno vice Artem Dovbyk.