Andrea Beretta e le ombre sulla curva interista | tra politica affari e criminalità

Il mondo del tifo organizzato continua a rivelare retroscena inquietanti., ex ultrà dellaNord dell’Inter e ora collaboratore di giustizia, ha gettato luce su una realtà dove si intreccianoilleciti e violenza. Arrestato per l’omicidio del rampollo della ’ndrangheta Antonio Bellocco,ha raccontato, durante un interrogatorio, la complessa rete di interessi che si cela dietro il tifo organizzato nerazzurro.ha svelato un sistema ben rodato per generare profitti: rivendita di biglietti, gestione di abbonamenti, controllo del merchandising e servizi di “sicurezza” per imprenditori contro i venditori abusivi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i guadagni potevano raggiungere cifre impressionanti: fino a 10mila euro a partita per i capi dellaNord.