A2a completa acquisizione asset distribuzione elettrica Enel in province Milano e Brescia

, 30 dic. (Adnkronos) - In esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto il 9 marzo scorso, A2a hato le attività relative al closing dell'da e-del 90% del capitale sociale di Duereti, veicolo societario beneficiario del conferimento da parte di e-delle attività didi energiain alcuni comuni situati nelledi. La cessione della partecipazione ad A2a avrà efficacia a far data dal 31 dicembre 2024."Con ilmento di questa, la più grande del settore in Italia, il Gruppo incrementa del 70% i contatori elettrici gestiti - con una rete che cresce di 17mila km nelledi– e prevede investimenti aggiuntivi nella, che nel complesso superano i 4 miliardi di euro al 2035 - commenta l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini -.