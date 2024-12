Anteprima24.it - VIDEO/ Sant’Angelo a Cupolo si riempie di podisti per la ‘Corsa della Pace’

Tempo di lettura: 2 minutiUn pomeriggio all’insegna dello sport e del benessere, sfruttando il panorama naturale che solo il Sannio sa regalare.si è riempita di corridori per la tredicesima edizione, evento fortemente voluto da Mario Di Pierro e Antonio Pancione che hanno visto arrivare nel piccolo centro sannita oltre 250 runners che si sono cimentitati in un percorso molto tecnico.Amatori Podismo Benevento protagonisti con ben 32 atleti iscritti che si sono ben comportati e che, anche in questo evento, hanno dimostrato di essere un punto di riferimento per il territorio e in netta crescita nel panorama regionale e nazionale.Voglia di festa e voglia di correre. Il tutto per cercare di togliersi anche quello scrupolo legato alle abbuffate delle feste di Natale e in preparazione del cenone di Capodanno.