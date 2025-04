Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Lorenzovola in. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 11 aprile, Stefanosnei quarti di finale del Masters 1000 in tre set e incon il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4.festeggia così per la prima volta in carriera lanel torneo che apre .