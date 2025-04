Oasport.it - Musetti può gioire: “Ho avuto un problema al piede all’inizio. Orgoglioso, è stata durissima”

Leggi su Oasport.it

Lorenzopiange di gioia dopo la vittoria nei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas. Una partita che si presentavatica per il carrarino, che mai aveva sconfitto nei cinque precedenti il tennista greco. Il colpo alnei primi scambi era parso un cattivo presagio, finendo per condizionare il rendimento della frazione, vinta 6-1 da Tsitsipas.Fortunatamente, ildi quest’anno è uno che non si arrende e col suo tennis è riuscito a rimanere aggrappato e far sua la partita in rimonta sul punteggio di 6-3 6-4. “È stato un match durissimo, prima di oggi non l’avevo mai battuto, poi lui ha vinto 3 volte questo torneo. Sono riuscito ad alzare il mio livello durante il match, sono felice edi quest’affermazione“, ha raccontato a caldo Lorenzo.