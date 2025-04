Perché è stata concessa la semilibertà ad Alberto Stasi | non c’entra la vicenda Sempio

Alberto Stasi "ha sempre manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa", cioè Chiara Poggi e la sua famiglia e osservato un "rigoroso e costante rispetto delle regole" carcerarie. Lo scrivono i giudici nel provvedimento con cui hanno dato il via libera alla semilibertà per il detenuto. La decisione non ha nulla che fare invece con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede tra gli indagati Andrea Sempio. Leggi su Fanpage.it "ha sempre manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa", cioè Chiara Poggi e la sua famiglia e osservato un "rigoroso e costante rispetto delle regole" carcerarie. Lo scrivono i giudici nel provvedimento con cui hanno dato il via libera allaper il detenuto. La decisione non ha nulla che fare invece con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede tra gli indagati Andrea

