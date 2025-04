Oasport.it - LIVE Bielorussia-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.46 Nella classifica del gruppo 2 lae l’sono a pari merito con 10 punti a testa. Gli azzurri al momento occupano la prima posizione in virtù della migliore differenza reti: glini hanno un saldo di +16 (20 gol fatti e 4 subiti) mentre i bielorussi di +10 (13 fatti e 3 subiti)19.43 Nella quinta giornata delleagli2026 dia 5 va in scena lo scontro diretto del gruppo 2 traed. Chi vincerà quest’incontro ipotecherà la qualificazione alla prossima rassegna continentale.19.40 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestualetraed.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestualetraed, partita valevole per la quinta giornata del Gruppo 2 delleagli2026 dia 5.