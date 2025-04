Mandas e Svilar gli ex vice portieri che si sono presi Lazio e Roma | il derby inizia dalla porta

Leggi su Sportface.it

Hanno lavorato con pazienza e umiltà, hanno aspettato il loro turno, sifatti trovare pronti e ora danno l’idea di essere intoccabili: Chr?stose Milele note forse più liete del 2025 di, pronte a sfidarsi neldi domenica sera all’Olimpico. La loro storia è diversa per le tempistiche, ma simile negli sviluppi: ilnista ha due anni in più ed è titolare inamovibile sinscorsa stagione, dopo l’approdo di Daniele De Rossi che gli affidò la maglia da titolare tra i pali al posto del veterano Rui Patricio, venendo ripagato con la strepitosa prestazione che permise ai giallorossi di eliminare il Feyenoord ai calci di rigore.è classe 2001 e solo in queste settimane sembra essere riuscito a scavalcare nelle gerarchie Ivan Provedel, protagonista indiscusso nelle sue prime due stagioni biancoceleste, ma reduce da qualche incertezza di troppo nell’annata in corso.