Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 19:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico intenso sulla A1Napoli ci sono entrati treno da 1 a 24Teramo e Valmontone verso Napoli con tempi di percorrenza di circa un'ora Andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico intenso troviamo rallentamenti tra Cassia Veientana Castel Giubileo è più avanti tra Tiburtina Prenestina in carreggiata esterna rallentamenti e code tra Laurentina Tuscolana ora il tratto Urbano della A24 si rallenta tra fiorentini e Tor Cervara in uscita dal verso litorale abbiamo rallentamenti sulla via del mare tra il raccordo Vitinia e sulla Colombo tra via di Malafede via di Acilia infine nell'ambito della trasporto ferroviario Resta invariata la situazione sulla lineaPescara il servizio è ancora sospeso traPrenestina e Bagni di Tivoli a causa di un guasto tecnico i treni regionali subiscono ritardi limitazioni di percorso e cancelni è attivo un servizio bus sostitutivo ma è Tivoli è tutto per il momento darjana crociera Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.