Liberoquotidiano.it - "Sapete cosa me ne faccio della Tesla?": Trump gela Musk

Sembra scricchiolare sempre di più la sedia di Elonalla destra di Donald. Se durante la campagna elettorale e i primi due mesi agiva e parlava come il plenipotenziario del presidente americano, il patron diè quasi sparito dalla scena pubblica. Esembra sempre meno interessato a lui. "Lui è seduto qui e a me non importa. Non ho bisogno di Elon per niente, se non perché mi piace", ha detto il presidente rispondendo ai giornalisti dopo la riunione del suo gabinetto. Certo, ha subito aggiunto mentrerideva nervosamente, "ha fatto un lavoro fantastico". E il presidente ha spiegato di non avere bisogno neppurerosso fiammante che aveva comprato per aiutarea risollevare le sorticasa automobilistica, in difficoltà tra calo delle vendite, crollo delle azioni e proteste di piazza.