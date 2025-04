Anteprima24.it - Stadio Collana, piscina verso riapertura a fine aprile. Ma la Federnuoto: “Restiamo fuori”

Tempo di lettura: 2 minutiLadello, inaugurata il 13 gennaio, dovrebbe aprire subito dopo Pasqua. Non è un annuncio ufficiale, ma l’informazione viene dall’Infopoint dell’impianto, attivato nelle scorse settimane. Costi di frequenza e orari non sono ancora noti, ma in via di definizione.A gestire questa fase è il Coni, in forza dell’accordo con l’Arus e la Regione Campania. Il comitato regionale sta stringendo accordi con le federazioni sportive degli sport acquatici. Ma alla vigilia della, c’è una notizia abbastanza clamorosa: il no della Fin. “La Federazione italiana nuoto è estromessa dalladel” dice ad Anteprima 24 il presidente del comitato regionale campano, Paolo Trapanese. “La– spiega – dal momento che avrebbe dovuto intervenire solo per due corsie, nella formula di gestione proposta, è impossibilitata ad assumere questa funzione”.