Ilfattoquotidiano.it - “Intimidazioni all’artista cinese Badiucao. La galleria italiana Art Innovation ritiri le minacce legali”: l’appello di 40 organizzazioni internazionali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Oltre 40– da Index on censorship a Reporters without borders, Federazione europea dei giornalisti, Cartooning for peace, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Pen International – denuncianoricevute de attivista per i diritti umanidopo che la sua opera digitale è stata rimossa dagli schermi pubblicitari di Hong Kong. Il vignettista cino-australiano ha infatti partecipato, insieme ad altri colleghi, a un video di tre minuti realizzato dallad’arte digitale milanese Artche è stato proiettato durante la fiera Art Basel. A creare polemiche è stata una clip di quattro secondi dal titolo “Here and now”, durante la quale l’artista mostrava il labiale delle parole “you must take part in revolution”. Ovvero “dovete prendere parte alla rivoluzione”, citazione di Mao Zedong e titolo di una sua recente graphic novel.