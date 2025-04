Trump ottimista su accordo Cina e colloqui diretti con Iran frustrazione con Putin e Zelensky

Trump "resta ottimista" sulla possibilità di concludere un accordo con la Cina sui dazi. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Lo scopo di Trump è che l'Iran non abbia mai l'arma nucleare", ha poi aggiunto, precisando che i colloqui con Teheran di domani in Oman saranno "diretti". Infine, "Trump è frustrato con Putin e Zelensky", ma è confermato l'incontro tra l'inviato di Donald Trump e il leader del Cremlino. "Il colloquio tra Witkoff e Putin è un passo avanti, la guerra deve finire", ha aggiunto. Quotidiano.net - Trump ottimista su accordo Cina e colloqui diretti con Iran, frustrazione con Putin e Zelensky Leggi su Quotidiano.net Donald"resta" sulla possibilità di concludere uncon lasui dazi. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Lo scopo diè che l'non abbia mai l'arma nucleare", ha poi aggiunto, precisando che icon Teheran di domani in Oman saranno "". Infine, "è frustrato con", ma è confermato l'incontro tra l'inviato di Donalde il leader del Cremlino. "Ilo tra Witkoff eè un passo avanti, la guerra deve finire", ha aggiunto.

