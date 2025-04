Lanotiziagiornale.it - A Gaza si riaccende la speranza: Israele ed Egitto trattano un accordo per il cessate il fuoco

Dopo mesi di guerra, in modo del tutto inaspettato, si è riaccesa una flebiledi pace per la Striscia di. A riferire di questa possibile svolta nel conflitto è la radio israeliana Kan, secondo cui funzionari diedsi sarebbero scambiati le bozze dei documenti per undiilcon Hamas e per il contestuale rilascio degli ostaggi ancora in mano al gruppo terroristico.Sempre secondo l’emittente di Tel Aviv, i mediatori starebbero analizzando le due proposte per trovare un compromesso in grado di accontentare tutte le parti. Una trattativa che si preannuncia lunga, ma su cui – secondo quanto trapela – filtrerebbe “grande ottimismo”.Al momento, si sa che la proposta egiziana prevede il rilascio di otto ostaggi in vita e di otto corpi, in cambio di una tregua della durata compresa tra 40 e 70 giorni, insieme alla liberazione di centinaia di detenuti palestinesi.