Commisso entusiasta | Contenti per la vittoria tranne per una cosa De Gea? Grandissimo portiere

Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che è stata la vittoria di ieri Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Rai TGR Toscana per parlare della vittoria in Conference League. Le ultime. LE PAROLE – «Se avessimo vinto 2-0 sarebbe stato meglio, invece abbiamo fatto 2-1. Ora c'è il .

