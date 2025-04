Oasport.it - Musetti-De Minaur, ATP Montecarlo 2025: orario semifinale, tv, programma, streaming

Nelle semifinali del tabellone di singolare del Rolex Monte-Carlo Mastersdi tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso sulla terra battuta outdoor del Principato di Monaco, sarà protagonista un italiano, ovvero Lorenzo.Sul Court Rainier III, nel terzo incontro indalle 11.00 di sabato 12 aprile, che inizierà comunque non prima delle ore 14.30, scenderanno in campo l’azzurro, testa di serie numero 13, e l’australiano Alex De, numero 8 del seeding: i precedenti sono in perfetta parità sull’1-1.Latrae Dedel torneo ATP Masters 1000 disarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (in questo caso dalle ore 15.30), inoltre sarà prevista la direttasu Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale del match.