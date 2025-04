Quotidiano.net - Cina e Usa: tensione alle stelle nella guerra commerciale e dei dazi

Lacon gli Usa salee deie larispolvera le massime di Mao Zedong, diventate virali. Da diversi giorni Mao Ning, che è da pochi mesi a capo dell'Ufficio comunicazione del ministero degli Esteri, sta postando sui social mandarini e su X (bloccato dalla censura del Great Firewall del Dragone per i cinesi comuni) frasi di Xi Jinping, ma anche e soprattutto quelle ultra patriottiche del Grande Timoniere contro gli Stati Uniti. L'ultima in ordine temporale è quella sulla celebre Tigre di carta, molto cara alla leadership comunista: "Gli Stati Uniti cercano di intimidire alcuni Paesi, vietando loro di fare affari con noi, ma l'America è solo una tigre di carta. Non cadete nel suo bluff, basta una puntura e scoppierà". Giudizi di assoluta attualità, visti i propositi del presidente americano Donald Trump che, con la sospensione di mercoledì dei 'reciproci' per 90 giorni per decine di Paesi, ha volutamente lasciato nel mirino di Washington soltanto il Dragone con tariffe del carico aggregato monstre del 145%.