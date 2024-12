Zonawrestling.net - TJ Perkins “La divisione cruiserweight era gestita meglio sotto Vince”

Leggi su Zonawrestling.net

Nel 2016 la WWE ha deciso di ricostruire unadei pesi leggeri, il primo campione è stato decretato tramite ilClassic Tournament e ha visto trionfare TJ, il quale ha avuto lain finale contro Gran Metalik. In seguito a Raw è stato introdotto il roster che avrebbe rappresentato questa nuova incarnazione della categoria, roster che presto ha anche avuto uno show interamente dedicato, ovvero 205 live divenuto successivamente Level Up. Le parole del campione inauguraleTJP è stato intervistato di recente al riguardo e ha avuto modo di parlarne, soffermandosi anche sul suo rapporto conMcMahon “Cercavo di parlargli il più possibile, ovviamente non bussavo alla sua porta per qualsiasi cosa, sarebbe stato abusare del privilegio(ride). Ho visto di recente il documentario su di lui ed è veramente simile se non che è un po’ più tranquillo, mi ascoltava, non mi sminuiva o criticava, mi parlava come se fossimo allo stesso livello.