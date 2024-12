Oasport.it - Speed skating, Michele Malfatti ed Alice Marletti vincono le mass start dei Campionati Italiani

Si chiudono con l’assegnazione dei titoli nelle, a Collalbo (Bolzano), iAssoluti di: nelle gare con partenza dia a spuntarla sono(Fiamme Gialle) tra gli uomini ed(C.P. Piné) tra le donne.Nellafemminile arriva il successo in solitaria di(C.P. Piné), che chiude con 66 punti vincendo in 9’16?40. Alle sue spalle si porta alla piazza d’onore Laura Peveri (Fiamme Oro), che in volata conquista il secondo posto a quota 41 con il crono di 9’26?99, mentre sale sul gradino più basso del podio Giulia Presti (C.P. Piné), terza con 20 punti ed il tempo di 9’27?60.Nellamaschile, invece, è volata a due per il titolo:(Fiamme Gialle) vince in 8’11?66, con 66 punti, superando Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), secondo a quota 43 con il tempo di 8’12?10, mentre alle loro spalle giunge in terza posizione Manuel De Carli (C.