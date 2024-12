Sport.quotidiano.net - Sampdoria-Pisa 0-1, Tramoni colpisce ancora

Genova, 29 dicembre 2024 – Ad appena tre giorni di distanza dallo storico successo contro il Sassuolo, ilè tornato in campo, conquistando un’altra vittoria dall’importanza capitale. La squadra di Inzaghi sbanca il “Ferraris” grazie a un gol della sua stella,, il terzo in due partite. Una partita complicata, ancor di più considerando il forfait iniziale di Caracciolo a causa della febbre. Finisce 1-0 per il, che termina così l’anno con 43 punti in 20 partite, cinque in più dello Spezia terzo.PRIMO TEMPO – Il primo squillo della partita è del, ed arriva dopo appena cinquanta secondi. Lind serve in orizzontale Angori che, da fuori area, calcia di poco alto con il sinistro. Il portiere blucerchiato Ghidotti si fa trovare reattivo due minuti più tardi, respingendo una punizione tagliata di, che non ha trovato il tap-in di Bonfanti.