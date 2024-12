Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Theo, pace con Fonseca. Rientra per il Milan”

Questa è ladi '', in edicola oggi, domenica 29 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. '' oggi in edicola, in, apre presentando Juventus-Fiorentina, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma alle ore 18:00 all'Allianz Stadium. Un esame Champions per i bianconeri di Thiago Motta, con l'allenatore che, nella conferenza stampa della vigilia, ha caricato l'ex Dušan Vlahovi?. La Juventus, sul mercato, ha trovato i soldi per prendere Fikayo Tomori dal. In alto, sotto la testata, la presentazione di Udinese-Torino, 'lunch match' domenicale delle ore 12:30 al 'Bluenergy Stadium'. Per Paolo Vanoli, allenatore dei granata, ci sono in palio punti pesantissimi nella lotta per la salvezza.