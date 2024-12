Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, missione compiuta a Treviso: l’Armani conquista vittoria e Final Eight

in quel diper l'che espugna il PalaVerde per 79-89 e, sostanzialmente, ipoteca l'accesso alledi Coppa Italia estromettendo proprio i veneti. L'Armani era conscia dell'importanza della gara e non ha lasciato grande spazio alle velleità trevigiana, sfruttando soprattutto un clamoroso inizio di gara di Shields, autore di 17 punti nel solo primo quarto (finirà con 26). Oltre ai soliti noti, ritorna protagonista anche Diego Flaccadori che, dopo la scelta del turnover per Dimitrijevic, si fa trovare pronto con 10 punti e 17 di valutazione in 19 minuti. Nelle rotazioni è tornato a fare capolino anche Brooks che, al netto di un paio di orribili palle perse, ha comunque realizzato 9 punti impiegato una quindicina di minuti. L'inizio di gara è tutto marchiato Shields con un clamoroso 5/5 da 3 che lancia l'EA7 sull'8-17 già al 5'.