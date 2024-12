Ilgiorno.it - Nell’isola ecologica vengono riciclati anche gli abiti usati

Agrate riciclagli. "Se hai stoffa, falla scolare", è lo spot scelto da Cem per lanciare il nuovo servizio disponibile alla piattaformadi via Montegrappa dove è possibile smaltire vestitiin pessime condizioni. Nel contenitore giallonero si possono lasciare maglie, giacche, pantaloni, borse, cinture; in quello gialloviola indumenti rovinati, da lavoro, stracci, tende, lenzuola, tovaglie. Cosìbiria e guardaroba potranno essere riutilizzati. "Un nuovo progetto di economia circolare, con due colonne: una solidale e una ambientale", spiega il Comune. "Al centro raccoltaquesti rifiuti avranno una seconda vita", sottolinea il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti. Bar.Cal.