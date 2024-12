È solo un sollievo dopo la vittoria sul Leicester alla 500esima partita in carica

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-29 19:41:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Pep Guardiola ha ammesso che ilpiuttosto che il divertimento è stata l’emozione principalelaper 2-0 del Manchester City sulin Premier League domenica.Savinho ed Erling Haaland hanno trovato la rete al King Power Stadium mentre la squadra di Guardiola ha ottenuto unatanto necessaria –la seconda nelle ultime 14 partite in tutte le competizioni.Ma le cose non sono andate bene per il City, che stava festeggiando ladi Guardiola in. I Foxes hanno offerto una prestazione vivace, soprattutto nel secondo tempo, e rovineranno diverse opportunità sprecate.5?0?0? per @PepTeam pic.twitter.com/KBsx0Lln97— Manchester City (@ManCity) 29 dicembre 2024Per gli ospiti, questo allevia un po’ il peso di quello che è stato un periodo turbolento per il club nelle ultime settimane.