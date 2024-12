Diciassettenne trovato morto accoltellato in strada a Campi Bisenzio

Leggi su Corrieretoscano.it

– Tragico episodio nella notte dopo una lite in, in provincia di Firenze. Un 17enne èa causa di una ferita da coltello in via dei Tintori. Il corpo del ragazzo, cittadino italiano ma con genitori di origini straniere, è statoa terra da alcuni passanti intorno alle 5 del mattino a poca distanza dall’ingresso di un supermercato. In zona sono presenti molte telecamere a circuito chiuso e i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, inizieranno ad analizzarle con l’obiettivo di accertare cosa sia accaduto ed eventualmente individuare anche chi ha aggredito il minorenne.