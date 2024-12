Terzotemponapoli.com - Caressa provoca: “A gennaio vendo Kvara e compro altri tre giocatori”

Il contesto della dichiarazioneIl giornalista sportivo Fabioha suscitato clamore nel panorama calcistico italiano con unazione lanciata tramite un video sul suo canale YouTube. Analizzando le possibili strategie di mercato delle squadre di Serie A,ha ipotizzato alcune operazioni audaci per il Napoli, suggerendo addirittura la cessione di Khvichatskhelia, uno dei talenti più brillanti della rosa azzurra.Le motivazioni dietro lazione diha spiegato che, in caso di mancato rinnovo del georgiano, potrebbe essere strategico venderlo per finanziare l’acquisto di tre nuovi, utili a rafforzare l’organico. Secondo il giornalista, un’operazione di questa portata permetterebbe al Napoli di migliorare ulteriormente la squadra, puntando su innesti mirati che si adattino meglio al sistema di gioco dell’attuale allenatore Antonio Conte.