Amica.it - Spa panoramiche con vista, 5 luoghi magici da conoscere

Leggi su Amica.it

Le vacanze di Natale sono il momento ideale per staccare dalla frenesia quotidiana e dedicarsi a un po’ di meritato relax. E se aggiungessimo unamozzafiato alla ricetta perfetta per il benessere? Le spasono il luogo adatto per un’esperienza a dir poco unica, dove il corpo si rigenera e la mente si perde tra scenari naturali spettacolari. Che si tratti di montagne innevate, colline toscane o mare cristallino, le spa consono la soluzione ideale per coniugare vacanze, lusso e riposo. Dai dolci paesaggi della Toscana alle coste vulcaniche siciliane, ecco cinquedove concedersi un momento di relax, circondati da unamozzafiato.Adler Spa Resort Thermae, spa connel benessere delle colline toscaneNel cuore della Val d’Orcia, l’Adler Spa Resort Thermae è una delle mete più amate per chi cerca una spa conmozzafiato.