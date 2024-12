Ilrestodelcarlino.it - Scuole, nuovi tagli dalla Regione. La Cgil: "Ghigliottina sull’entroterra"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Accorpamenti che si configurano come vere e proprie azioni di accanimento sulle aree interne". È il duro atto di Daniele Principi e Ivan Di Pierro, segretario provinciale generale dellae segretario provinciale della Flc, contro le scelte della giunta regionale rispetto al piano di dimensionamento scolastico, definito una "nuova". Nel documento, che il 30 dicembre sarà al vaglio della prima commissione regionale, ma con probabilità di zero modifiche, sia di più di quanto previstodelibera della Provincia di Macerata. Oltre alla presa d’atto della richiesta del Convitto di annettere l’Ite Gentili di Macerata (su cui si dovrà pronunciare l’Ufficio scolastico regionale per conto del Ministero), si esprime parere positivo per la soppressione dei plessi della scuola primaria di Pioraco e della media di Fiuminata, entrambi dell’Istituto Strampelli di Castelraimondo.