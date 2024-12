Lanazione.it - Parrocchiani salvano la chiesetta. Si tassano per evitare la chiusura. Patto con il vescovo per le messe

Arezzo, 28 dicembre 2024 – Le famiglie di Molinelli prendono in carico la piccola chiesa del paese perche venga completamente chiusa e che con il tempo si deteriori. Hanno fatto una colletta per pagare luce e gas, hanno messo lucine e albero di Natale e si sono presi l’onere di curare questo luogo di culto a loro tanto caro. Falegnami, elettricisti, muratori e pensionati, che provvederanno gratuitamente a tenere in buona salute quellacostruita tanti anni fa dai loro padri insieme all’allora parrocco don Sergio Carapelli. Ed è stata proprio la scomparsa di questo carismatico sacerdote, un anno fa, a porre il problema di come continuare a dire Messa nella piccola chiesa di un paesino di campagna dove vivono una trentina di famiglie, molte delle quali composte da persone anziane.